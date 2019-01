"To hańba, że mnie o to pytacie". Emocjonalna konferencja Trumpa

Jak poinformował w sobotę renomowany „New York Times”, FBI w 2017 roku wszczęło dochodzenie, by ustalić, czy Trump, wówczas już prezydent USA, stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. śledztwo dotyczyło także zbadania tego, czy polityk świadomie współpracował z Rosją lub nieświadomie uległ jej wpływom.

Według doniesień dziennika, wątek ten włączono do dochodzenia w sprawie „Russiagate”, czyli możliwego ingerowania przez Rosję w wybory prezydenckie w USA oraz potencjalnej zmowy między osobami z otoczenia Trumpa a władzami w Moskwie.

Co na to przywódca USA? – Nigdy nie pracowałem dla Rosji – zapewnił Trump podczas konferencji zorganizowanej przed Białym Domem. Pytany przez dziennikarzy o temat współpracy z Rosją oburzony powiedział: – Uważam, że to hańba, że mnie o to pytacie.

– Ludzie, którzy wszczęli tamto śledztwo (FBI), zrobili to, bo wcześniej zwolniłem (dyrektora Federalnego Biura Śledczego Jamesa) Comeya – mówi prezydent USA. Byłych przedstawicieli FBI i ministerstwa sprawiedliwości, na których powoływały się gazety, nazwał „znanymi draniami” i „brudnymi glinami”.