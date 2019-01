Porażka Theresy May. Brytyjscy posłowie odrzucili porozumienie ws. Brexitu

Kończąc trwającą pięć dni dyskusję na temat umowy pomiędzy Londynem a Brukselą, premier Theresa May apelowała do posłów o "zrealizowania demokratycznej woli Brytyjczyków" i przyjęcie porozumienia. – To jest dyskusja o przyszłości ekonomicznej Wielkiej Brytanii, o przyszłości naszych dzieci, o możliwościach jakie będą mieli obywatele naszego kraju – podkreślała premier May. Szefowa rządu przypomniała też, że o wyjściu z Unii Europejskiej zdecydowali sami Brytyjczycy, w demokratycznie przeprowadzonym referendum.

Po ostatnim wystapieniu Theresy May, posłowie zagłosowali nad przyjęcie poprawki do porozumienia ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i nad przyjęciem samego porozumienia. Umowa została odrzucona większością 432 głosów, wobec 202 głosów poparcia.

Oznacza to, że wniosek rządu Teresy May przepadł 230 głosami. Dziennikarza podkreślają, że to największa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. Obecna premier pobiła tym samym "rekord" należący do do premiera Ramsaya MacDonalda, który w 1924 roku, stojąc na czele mniejszościowego rządu Partii Prac przegrał głosowanie 166 głosowanie.

Z porozumieniem czy bez

Porozumienie ws. zasad na jakich Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską zostało przyjęte w listopadzie przez przywódców 27 państw Wspólnoty. Jednak bez akceptacji brytyjskiego parlamentu, porozumienie nie jest wiążące, co oznacza, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej 29 marca br. bez żadnej umowy dotyczącej sytuacji obywateli, usług finansowych, ruchu lotniczego, kontroli granicznych i celnych czy transportu.

Jeszcze przed dzisiejszym głosowaniem media spekulowały, że w wypadku odrzucenia przez parlament porozumienia ws. Brexitu, premier Theresa May może zwrócić się do Brukseli o przesunięcie momentu opuszczenia przez Wielką Brytanię Wspólnoty. Na razie nie wiadomo jednak, czy brytyjska premier zdecyduje się na ten krok.

Brexit w marcu 2019 roku

Przypomnijmy, że 23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum, w którym większość mieszkańców Wielkiej Brytanii opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Za wyjściem z UE było 51,89 proc. głosujących, przeciw 48,11 proc. Głosowanie miało charakter niewiążący, jednak rząd premier Theresy May przyjął je za ostateczny głos społeczeństwa. Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE to 29 marca 2019 roku.