Jest wniosek o odwołanie rządu Theresy May

Brytyjscy posłowie odrzucili porozumienie ws. Brexitu. Posłowie najpierw głosowali nad poprawką do porozumienia ws. Brexitu, następnie nad przyjęciem samej umowy, która miała zapewnić Wielkiej Brytanii miękkie wyjście z Unii Europejskiej.

Umowa została odrzucona większością 432 głosów, wobec 202 głosów poparcia. Oznacza to, że wniosek rządu Teresy May przepadł 230 głosami.

Dziennikarze podkreślają, że to największa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. Obecna premier pobiła tym samym "rekord" należący do do premiera Ramsaya MacDonalda, który w 1924 roku, stojąc na czele mniejszościowego rządu Partii Prac przegrał głosowanie 166 głosowanie.

Brexit w marcu 2019 roku

Przypomnijmy, że 23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum, w którym większość mieszkańców Wielkiej Brytanii opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Za wyjściem z UE było 51,89 proc. głosujących, przeciw 48,11 proc. Głosowanie miało charakter niewiążący, jednak rząd premier Theresy May przyjął je za ostateczny głos społeczeństwa. Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE to 29 marca 2019 roku.

