Duże kłopoty Ronaldo. Będzie musiał zapłacić fortunę

Za oszustwa podatkowe Ronaldo będzie musiał zapłacić 18,8 mln euro kary – informuje Radio Zet.

Portugalski piłkarz będzie musiał stawić się przed hiszpańskim sądem osobiście.

Problemy sportowca z hiszpańską skarbówką ciągną się już od dawna. Ronaldo był oskarżany, że korzystał z firmy zarejestrowanej na Wyspach Dziewiczych, aby uniknąć płacenia wyższych podatków w Hiszpanii.

Ponad rok temu CR7 został oskarżony o popełnienie przestępstw podatkowych w wysokości 15 milionów euro. Proceder miał trwać między 2011 a 2014 rokiem.

Piłkarz został skazany na dwa lata więzienia, ale jako że przyznał się do winy, to nie trafi za kratki. Ponad pół roku temu temu Ronaldo ogłosił, że opuszcza Real Madryt i przechodzi do Juventusu Turyn. W nowym klubie zarobi 30 milionów euro rocznie. Kontrakt jest podpisany na 4 lata.

Hiszpańscy inspektorzy podatkowi przestrzegali jednak, że wyjazd Ronaldo z Madrytu nie rozwiąże sprawy, a w razie konieczności Ronaldo może zostać aresztowany nawet we Włoszech.

