Wysadzili sklep, aby wyłudzić ubezpieczenie. Zabili pięć osób

Skazani w lutym 2018 roku doprowadzili do eksplozji w budynku, gdzie znajdował się polski sklep. Incydent miał miejsce w centrum miasta Leicester, na północ od Londynu. W wyniku wybuchu zniszczony został sklep znajdujący się na parterze budynku i mieszkanie na pierwszym piętrze.

Jak ustalili śledczy, w piwnicy budynku znajdowała się znaczna ilość benzyny (prawdopodobnie podłożona przez sprawców), która eksplodowała kiedy mężczyźni wybuchł pożar. W eksplozji i pożarze zginęło w sumie pięć osób – pracownicy sklepu i członkowie rodziny mieszkający nad sklepem.

Sprawcy to Aram K., Hawkar H. and Arkan A. – zarządzający budynkiem, którzy liczyli na pieniądze z odszkodowania. Mężczyźni zostali skazani na dożywocie, minimalny czas jaki spędzą w więzieniu do 38 lat.