Oslo: Atak nożownika w supermarkecie

Sprawę bada policja, do ataku odniósł się też norweski wywiad. Jak poinformowały służby, incydent do którego doszło czwartek w jednym z supermarketów w Oslo, mógł mieć podłoże terrorystyczne.

Sprawca to 20-letni Rosjanina, który zaraz po ataku został zatrzymany przez policję. Mężczyzna został przesłuchany i przyznał, że chciał zabić wiele osób oraz tłumaczył, że miał to być atak terrorystyczny. 20-latek wcześniej tego samego dnia przybył do Oslo, przez Szwecję z Rosji.

Policja potwierdza, że nie ma innych podejrzanych poza Rosjaninem. Badane są ewentualne powiązania mężczyzny z organizacjami terrorystycznymi.