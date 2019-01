Trump zapowiedział "ważne oświadczenie". Chodzi o Meksyk

Według wpisu Trumpa, oświadczenie ma dotyczyć "kryzysu humanitarnego na południowej granicy USA". Zostanie wygłoszone w Białym Domu.

Przypomnijmy, że amerykański prezydent domaga się od Kongresu pieniędzy na budowę muru na granicy z Meksykiem. Na to nie chcą się zgodzić Demokraci, co doprowadziło do kryzysu politycznego w USA. W efekcie w grudniu zeszłego roku nie uchwalono prowizorium budżetowego, co doprowadziło do częściowego zawieszenia rządu federalnego, najdłuższego w historii USA.

Czytaj także:

Białym Dom potwierdza. W lutym kolejne spotkanie Trumpa z Kim Dzong Unem