Wybuch rurociągu w Meksyku. Rośnie liczba ofiar

Co najmniej 73 osoby nie żyją, a 74 odniosły obrażenia. Kilkadziesiąt osób wciąż uznaje się za zaginione – to najnowszy bilans wybuchu rurociągu z ropą naftową, do którego doszło piątek w środkowym Meksyku.

Do wybuchu doszło w miejscowości Tlahuelilpan na północ od miasta Meksyk. Ofiary eksplozji to przede wszystkim mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy próbowali ukraść paliwo wyciekające z uszkodzonej instalacji. Służby medyczne pobierały próbki DNA od krewnych ofiar i osób uznawanych za zaginione w celu ułatwienia identyfikacji zwłok.