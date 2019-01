Trwają Światowe Dni Młodzieży. Papież Franciszek przyleciał do Panamy

Papież doleciał do Panamy kilka godzin temu i został przywitany m.in. przez prezydent Juana Carlosa Varela oraz nuncjusza apostolskiego abp Mirosława Adamczyka. Na Franciszka czekały też tłumy wiernych, które witały papieża w drodze do nuncjatury apostolskiej, która będzie jego siedzibą w czasie pobytu w Panamie. Papież zostanie tam do końca ŚDM, czyli do niedzieli.

Oficjalna ceremonia powitania Franciszka odbędzie się w czwartek rano przed pałacem prezydenckim, a po południu papież przywita się z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży z ponad 150 krajów.

Światowe Dni Młodzieży (w wymiarze międzynarodowym) to spotkanie młodych z Papieżem, które staje się radosnym świętowaniem wspólnie przeżywanej wiary w Jezusa Chrystusa. "To czas głębokiej odnowy duchowej, z której owoców korzysta całe społeczeństwo" (Benedykt XVI, 4.07.2007). Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Dniom tym towarzyszą liczne wydarzenia religijne i kulturalne, organizowane przez młodych dla młodych, czyniące z nich wspaniałą celebracją wiary.

