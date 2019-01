Niemcy: W Hamburgu deportują bezdomnych z Polski

Dziennik "Die Welt" podał, że hamburski urząd do spraw cudzoziemców wezwał w zeszłym roku ponad 300 obywateli UE do opuszczenia Niemiec. Większość z nich to bezdomni, głównie z Polski i Rumunii.

W 312 przypadkach urząd uznał, że osoby utraciły prawo do swobodnego przemieszczania się, a tym samym prawo przebywania w Niemczech. 77 osób straciło natomiast prawo pobytu ze względu na skazanie prawomocnym wyrokiem na karę więzienia. 21 osób deportowano z Hamburga do krajów pochodzenia. Wśród nich było siedmiu bezdomnych.

Jak przypomina polska redakcja Deutsche Welle, zgodnie z niemieckimi przepisami osoby mieszkające na ulicy dłużej niż trzy miesiące mogą podlegać kontroli i ewentualnym sankcjom. DW zwraca uwagę, że w październiku 2018 r. w jednym hamburskich parków zamarzła 43-letnia Polka.

Władze tego niemieckiego miasta na prawach landu nasiliły kontrole osób bezdomnych od marca 2017 r.

