"Żółte kamizelki" w europarlamencie? Tworzą listę wyborczą

Docelowo na ich liście wyborczej do Parlamentu Europejskiego ma się znaleźć 79 nazwisk. Na czele listy "żółtych kamizelek" stoi rozpoznawalna we Francji Ingrid Levavasseur. To 31-latka z Normandii, która pracuje jako opiekunka, a prywatnie wychowuje samotnie dwójkę dzieci.

Ruch do PE kandyduje jako Zgromadzenie Inicjatywy Obywatelskiej (Ralliement d'initiative citoyenne, RIC). Nie mają ściśle określonego lidera, ale ich kampanię prowadzi aktywista Hayc Shahinyan.

Według pierwszych sondaży mogą liczyć na poparcie w przedziale od 7 do 13 proc.

Żółte kamizelki to ruch społeczny powstały jesienią 2018 roku, który protestuje przeciwko rosnącym kosztom życia oraz elitom politycznym we Francji, a także w Belgii, Holandii i Portugalii.

