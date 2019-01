Imperium sezonowe

Aresztowanie i posądzenie o szpiegostwo jednego z szefów polskiego oddziału Huawei może być brakującym puzzlem w amerykańskiej kampanii przeciwko technologicznemu gigantowi. Waszyngton, przy wsparciu Australii i cichym zrozumieniu Unii Europejskiej, od dłuższego czasu przestrzega przed chińską technologią, ale nikt dotychczas nie złapał koncernu za rękę. Warszawski incydent może dać pretekst do blokowania i pewnie pogrążenia imponującej kariery firmy na całym świecie. A co ważniejsze, to pierwszy poważny cios w wielki projekt globalnej ekspansji Chin.Czytaj także:

