Wielkie firmy promują homoseksualistów na forum w Davos

Prestiżowy klub liderów politycznych i gospodarczych z całego świata po raz pierwszy zorganizował specjalną sesję o prawach osób LGBT, które firmy chcą promować i wdrażać w życie zgodnie z wytycznymi ONZ i wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka.

Nowa inicjatywa jest prowadzona przez Accenture, Deutsche Bank, EY, MasterCard, Microsoft, Omnicom i Salesforce. Ich celem jest pozyskanie do projektu co najmniej 100 nowych firm spośród członków WEF i spoza forum do 2020 roku.

Celem tego projektu jest stworzenie "zasad należytej staranności", aby pomóc korporacjom ocenić własny poziom zgodności ze standardami ONZ, ale także mieć wpływ na całe społeczeństwo, na poziomie globalnym, w związku z "włączeniem" osób LGBT.

Partnerstwo zostało oficjalnie zainaugurowane we wtorek, a następnego dnia w Davos pięciu przedstawicieli tej nowej inicjatywy dołączyło do okrągłego stołu, aby porozmawiać o poszczególnym zaangażowaniu swoich zasobów.

Michelle Bachelet, była chilijska prezydent, a obecnie wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka, powiedziała, że ​​liczy na to, iż firmy "wprowadzą politykę antydyskryminacyjną, mechanizmy skarg i należytej staranności" w miejscu pracy, a także wywrą presję na wszystkie kraje, by wprowadzić prawodawstwo antydyskryminacyjne lub "zmienić nieodpowiednie przepisy na lepsze".