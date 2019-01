Wieloletni współpracownik Trumpa w rękach FBI

Do aresztowania Rogera Stone'a doszło ok. godziny 6 czasu lokalnego. Jego zatrzymanie to efekt pracy zespołu prokuratorskiego, powołanego w celu zbadania wpływu Federacji Rosyjskiej na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku.

Wieloletni współpracownik Donalda Trumpa usłyszał siedem zarzutów. Wśród nich: wywieranie wpływu na świadka, składanie fałszywych zeznań oraz utrudnianie postępowania.

Sam Stone zapewnia, że od wielu lat nie utrzymuje z Rosją żadnych związków i że Rosjanie nie wywierali żadnego wpływu na wybory w USA.