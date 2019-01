Pękła tama w Brazylii. Co najmniej 50 osób nie żyje

Co najmniej 50 osób nie żyje, a wiele uznaje się za zaginione – to skutki pęknięcia tamy w brazylijskim stanie Minas-Gerais. Do katastrofy doszło w strefie wydobycia rudy żelaza. Pracujących w kopalni robotników zalała fala błota.

Pęknięcie tamy w miejscowości Brumadinho spowodowało błotną powódź, która zalała ogromny obszar wydobycia surowca. Wstępne informacje mówią o co najmniej 50 ofiarach śmiertelnych i 300 osobach zaginionych. Lawina błotna spowodowała także wiele zniszczeń. Według wstępnych informacji doszło do zalania całych budynków i pociągu towarowego. Służby informują, że bilans ofiar może wzrosnąć nawet do kilkuset, choć jeszcze wczoraj mówiono jedynie o siedmiu. Nadzór nad akcją ratunkową sprawuje prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro. ba