Norwegia: Muhammad najpopularniejszym imieniem w Oslo

Badanie przeprowadzone przez Norweski Departament Statystyki wskazuje, że islamskie imię Muhammad już po raz jedenasty rok z rzędu jest najczęściej nadawane nowo narodzonym chłopcom w Oslo. Jak pisze serwis TRT World, imię to w ubiegłym roku wyprzedziło po raz kolejny popularne norweskie imiona męskie.

Powodem takiego wyniku jest jednak nie tylko liczebność rodzin muzułmańskich w Norwegii, ale również problemy demograficzne kraju. Wskaźnik dzietności Norwegów nigdy nie był tak niski. Siła mniejszości islamskiej widoczna jest już w samym Oslo. Niemal 9 proc. mieszkańców stolicy to muzułmanie. Islam to dziś druga co do wielkości religia w Norwegii. Sami gospodarze kraju również coraz częściej decydują się na przyjęcie tego wyznania.

Liczebność imigrantów lub ich potomków, to około 190 tys. na 624 tys. Norwegia jest popularnym celem migracji muzułmanów z różnych państw. Najwięcej jest tam obecnie Pakistańczyków. Szacuje się ich około 40 tys. osób.

