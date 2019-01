Dania stawia ogrodzenie na granicy z Niemcami

Afrykański Pomór Świń to choroba, która dziesiątkuje stada trzody chlewnej i doprowadza do dramatycznej sytuacji gospodarstw rolnych położonych na terenach nią objętych. Aby uchronić się przed ASF, Dania postawi 70-km ogrodzenie na granicy z Niemcami. To działanie prewencyjne.

Wirus nie dotarł jeszcze ani do Niemiec ani do Danii. Natomiast w Polsce pierwsze ogniska afrykańskiego pomoru świń stwierdzono w 2014 r. Od tego czasu nasz kraj boryka się z chorobą. Na razie nie pomogła zalecana bioasekuracja. Eliminacji ASF mają służyć odstrzały dzików, które są przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Budowa muru, który oddzieli Danię od Niemiec, ruszyła w poniedziałek. Ogrodzenie stanie niedaleko Padborga koło Flensburga – poinformował duński Zarząd Lasów Państwowych. Płot ma mieć 70 km długości i 1,5 wysokości. Ukończenie budowy planowane jest w ciągu roku. W Niemczech, gdzie coraz głośniej mówi się, że wybuch epidemii to kwestia czasu, trwają przygotowania. Prowadzone są ćwiczenia, zaostrzono także kontrole higieniczne. Czytaj także:

