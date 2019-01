Odnaleziono wyposażenie samolotu, którym leciał znany piłkarz

W związku ze znalezieniem części wyposażenia zaginionego samolotu, ratownicy rozpoczną teraz poszukiwania pod wodą. Komisja badająca wypadki lotnicze wyznaczyła przybliżony obszar, gdzie może znajdować się maszyna. Jak podaje AAIB, w związku z warunkami atmosferycznymi, poszukiwania rozpoczną się pod koniec tygodnia i mają potrwać około 3 dni.

„Samolot wygląda, jakby miał się rozpaść”

28-letni argentyński piłkarz Emiliano Sala w ubiegły poniedziałek wieczorem leciał z Francji do Walii. W samolocie lecącym z Nantes do Cardiff był tylko piłkarz i pilot. Około godziny 21.30 maszyna zniknęła z radarów. Argentyńskie media podają, że sportowiec miał podczas lotu wysłać wiadomość głosową do bliskich. Na nagraniu Sala mówi, że bardzo się boi. Pada także zdanie: "Jestem w samolocie, który wygląda jakby miał się rozpaść".

Od ubiegłego poniedziałku wieczorem, pilota samolotu i piłkarza, albo szczątków maszyny, poszukują brytyjscy i francuscy ratownicy.