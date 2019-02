Dopuszczalność aborcji w czasie porodu? Szokujący projekt

Kathy Tran to polityk z Wirginii. Demokratka zaproponowała projekt, który zezwala na dokonanie aborcji również w trzecim trymestrze ciąży. Dopytywana co to dokładnie oznacza, przyznała, że ustawa nie przewiduje żadnej granicy, a zabieg mógłby zostać przeprowadzony nawet w trakcie porodu.

– Czy w sytuacji gdy zaczyna się poród, gdy kobieta odczuwa, że za chwilę będzie rodzić, wciąż mogłaby poprosić o aborcję? – pytał republikanin Todd Gilbert.

– To byłaby decyzja lekarzy i kobiety – stwierdziła Tran,

– Rozumiem, ale pytam o to czy Pani ustawa na to zezwala – dopytywał Gilbert.

– Tak, moja ustawa by na to pozwoliła – odparła po chwili wahania demokratka.

"Cywilizacja śmierci" – skomentowała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog.