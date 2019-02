Papież jednoznacznie o aborcji: Życia nie można wyrzucić na śmietnik

Ojciec Święty po raz kolejny, z całą stanowczością podkreślił, że aborcja to zło. Jak informuje Radio Watykańskie, Franciszek zaapelował do wszystkich polityków, by niezależnie na swe przekonania i wyznawaną wiarę, jako pierwszy kamień dobra wspólnego postawili ochronę życia tych, którzy mają się urodzić.

Papież podkreślił wagę powstawania nowych inicjatyw przypominających o obowiązku obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wskazał, że szczególnie jest to ważne we współczesnym społeczeństwie, gdzie życie redukuje się do „dobra konsumpcyjnego”, czegoś co każdy „może wykorzystać i wyrzucić na śmietnik” i prezentuje się to wręcz, jako „prawa człowieka”

– Dobrowolne zgaszenie życia, kiedy zaczyna ono rozkwitać jest zdradą naszego powołania, a także paktu, który łączy między sobą pokolenia, paktu, który pozwala nam patrzeć w przyszłość z nadzieją. Tam gdzie jest życie, jest nadzieja! Jeśli jednak samo życie jest naruszone u swego początku to, to co pozostaje nie jest przyjęciem pełnym wdzięczności i zadziwienia z daru, ale zimną kalkulacją tego, co posiadamy i czym możemy rozporządzać. Wtedy również życie redukuje się do dobra konsumpcyjnego, które można wykorzystać i wyrzucić na śmietnik, przez nas samych czy innych. Jakże dramatyczna jest ta wizja, niestety rozpowszechniona i zakorzeniona, przedstawiana również jako prawo człowieka i jakże wiele cierpienia wyrządza najsłabszym z naszych braci! – rozgłośnia cytuje papieża.