Syria: Muzułmanie przechodzą na chrześcijaństwo. To efekt terroru ISIS

Coraz częstsza konwersja z islamu na chrześcijaństwo jest widoczna w Kobani – mieście przy granicy syryjsko-tureckiej. Jak podaje NBC News, właśnie tam otwarto pierwszy chrześcijański kościół.

Świadkowie zbrodni dżihadu

NBC publikuje fragmenty rozmowy z osobami, które przeszły na chrześcijaństwo. Jedną z nich jest 23-letni Jasim. – Daesh (ISIS) wtrąciło mnie do więzienia za nieznajomość podstaw islamu. Byłem torturowany i zmuszany do czytania Koranu. Gdy doświadczyłem ich brutalności, zwątpiłem w swoją wiarę – wyjaśnił. Jasim udał się do kościoła, by poznać chrześcijaństwo. – Szybko odkryłem, że to jest religia, której szukałem – powiedział. Jego decyzja skutkowała jednak zerwaniem więzi z rodziną.

Inny Syryjczyk, 38-letni Omar, opowiada z czym wiązało się jawne porzucenie islamu jeszcze przed wojną domową w Syrii. – Przejście na chrześcijaństwo było ściśle zabronione, niewyobrażalne. ISIS zabiłoby cię natychmiast – stwierdził. Jak dodał, Syryjczycy wciąż leczą rany po okrutnych rządach Daesh. Podobnie jednak jak on, wielu muzułmanów „otwiera się na chrześcijaństwo”. – Większość z nas przeszła na chrześcijaństwo lub przyszła do kościoła w wyniku tego, co ISIS zrobiło im i ich rodzinom. Nikt nie jest zmuszony do konwersji. Naszą bronią jest modlitwa, szerzenie ducha miłości, braterstwa i tolerancji – opowiadał Omar.

47-letni Fasir, rolnik, także odszedł od islamu. Około pół roku temu przeszedł na chrześcijaństwo. – Członkowie ISIS tyranizowali ludzi, a później szli pomodlić się w meczecie. Później wracali do terroru. Opowiada też o sytuacjach, w których ludność cywilna była przetrzymywana w klatkach w upalne dni podczas Ramadanu. Miało to miejsce, gdy przyłapano kogoś na jedzeniu lub piciu. – Widziałem mężczyzn i chłopców chłostanych na ulicy za palenie papierosów. Widziałem ciała młodych mężczyzn zrzucanych z dachów wysokich budynków za to, że byli gejami – wspominał Fasir.

Jak podaje NBC News, w 2014 roku około 100 muzułmanów wystosowało wspólny, otwarty list do lidera ISIS, Abu Bakr al-Baghdadiego. „Źle zinterpretowaliście islam – jako religię brutalności, tortury i morderstw” – głosiło pismo.

Ofiara chrześcijan

Według raportu organizacji pomagającej chrześcijanom, Aid to the Church in Need, tylko 4,6% Syryjczyków wyznaje obecnie tę wiarę. Około 700 tysięcy chrześcijan miało uciec z kraju po wybuchu wojny domowej w 2011 r. Chrześcijanie są obiektem prześladowań i morderstw nie tylko w Syrii, ale i Egipcie, Kenii oraz Iraku.