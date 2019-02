Proponowała mężczyznom seks z 14-letnią córką. Sąd ją skazał na prace społeczne

51-letnia Holenderka zapraszała do swojego domu dorosłych mężczyzn i oferowała im seks z własną 14-letnią córką. Kobieta skontaktowała się m.in. z 27-latkiem, z którym współżyła jej córka i zaprosiła go do domu. Następnie sprowadziła 36 letniego mężczyznę i kazała 14-letniej córce rozebrać się przed nim.

Gdy dziewczyna protestowała, jej matka zagroziła jej, że jeżeli nie ulegnie, zabroni jej wyjść z domu w weekend. Po tym jak nastolatka się rozebrała, mężczyzna zaczął masować jej ciało.

Ostatecznie holenderski sąd skazał kobietę na 150 godzin prac społecznych, a jednego z mężczyzn na 200 godzin prac. Drugi mężczyzna, który współżył z nastolatką został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, z czego 2 miesiące są warunkowe.