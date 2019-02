Zabił Polaka, trafi do więzienia na 6 lat. "Głosy mówiły mu, że jest obcym agentem"

Polak został trzykrotnie dźgnięty nożem w miejscowości Leiden w Holandii. Jego ciało odnaleziono 24 września 2017 roku w jego mieszkaniu.

Holender Maarten O. przyznał się do winy. Sprawca twierdził, że "głosy w jego głowie powiedziały mu, że Polak jest obcym agentem, który chce zabić go we śnie".

Napastnik był już wcześniej znany policji, w 2005 roku odsiadywał wyrok 6 miesięcy za grożenie swojej byłej partnerce śrubokrętem. Był również poddany przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu, zakład psychiatryczny opuścił w 2012 r. W lutym 2014 został skazany przez niemiecki sąd na 3 i pół roku pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków.

Za zabójstwo Polaka Maarten O. usłyszał wyrok 6 lat więzienia, zostanie również poddany przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu.

Czytaj także:

Miało być jak w bajce, skończyło się horrorem. Ruszył proces mordercy 20-letniej KaiCzytaj także:

Morderstwo 19-letniej studentki. Odnalezienie ciała nagrali gapieCzytaj także:

13-latka zaginęła w noc morderstwa jej rodziców. Odnalazła się po trzech miesiącach