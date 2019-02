W katastrofie MH17 zginęło 298 osób. Pięć lat po wypadku Rosja zgadza się na rozmowy

Jak podała agencja Interfax, wiceszef MSZ Rosji Aleksander Gruszko potwierdził dzisiaj, że Moskwa jest gotowa do podjęcia rozmów o wydarzeniach z lipca 2014 roku.

Holenderskie władze już na początku tego tygodnia sygnalizowały, że "są coraz bardziej pewne", że dojdzie do spotkania ws. katastrofy samolotu linii Malaysian Airlines.

Katastrofa MH17 nad Ukrainą

Do zestrzelenia samolotu doszło w lipcu 2014 roku. Boeing 77 leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. W katastrofie boeinga 777 było 298 osób. Dwie trzecie z nich to Holendrzy.

W ubiegłym roku holenderskie służby poinformowały, że pocisk, który w lipcu 2014 roku strącił malezyjski samolot boeing 777, został wystrzelony z uzbrojenia należącego do rosyjskiej 53. Brygady Przeciwlotniczej.

W związku z tymi ustaleniami, rządy Holandii i Australii formalnie oskarżyły Rosję o zestrzelenie maszyny.

Czytaj także:

Smoleńsk i MH17. Macierewicz: W obu wypadkach tropy prowadzą do Moskwy