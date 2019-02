Doradca Putina zapowiada jego długie rządy

W swym artykule, Surkov, któremu przypisuje się sformułowanie doktryny „suwerennej demokracji” opisującej system rządów w Rosji, stwierdził, że Rosja, której udało się zahamować rozpoczęty wraz z kresem komunizmu rozpad ówczesnej państwowości, jakim był ZSRR, teraz znów „wróciła do swego rzeczywistego i jedynego możliwego stanu – wielkiego państwa, którego potęga rośnie i które zbiera ziemie wspólnoty narodów”. Jak stwierdził, taka historyczna rola Rosji „nie wróży jej pokoju i gwarantuje niełatwą przyszłość państwa”, ale w końcowym rachunku Rosja odniesie, jego zdaniem, sukces.

W jego opinii, „stres testy którym Rosja podlega obecnie” i fakt, że nie poddaje się presji międzynarodowej świadczy o tym, że forma rządów jaka jest dziś w Rosji, „dowiodła swojej sprawności” oraz „jest skutecznym narzędziem przetrwania i wzrostu znaczenia narodu rosyjskiego, nie tylko w najbliższych latach, ale i w dziesięcioleciach oraz w czasie całego obecnego wieku”.

Surkov uważa, że tak jak można mówić o odmiennych systemach rządów i formach państwa rosyjskiego zbudowanych przez Iwana III, Piotra I oraz Lenina, tak teraz, w XXI wieku należy mówić o państwie Putina, które w sposób jawny zbudowane jest przez rosyjskie elity rekrutujące się z resortów siłowych.

Wielki polityczny wehikuł zbudowany przez Putina, dopiero wchodzi na wysokie obroty – pisze Surkov – i przygotowuje się do długiej, trudnej, ale jakże interesującej pracy. Jego pełna moc dopiero przed nami, ale i tak jeszcze przez wiele najbliższych lat Rosja będzie państwem Putina.

W jego opinii, Putinizm, czyli odejście od fasadowej demokracji i otwarte opowiedzenie się za rządami elit jest ideologią przyszłości, również w wymiarze światowym. Zapowiada kontynuowanie działań Rosji, polegających na jej eksporcie i wspieraniu antysystemowych ruchów politycznych na Zachodzie.

W Rosji od pewnego czasu trwają spekulacje, czemu poświęcone będzie najbliższe, mające mieć miejsce w tym tygodniu, wystąpienie Władimira Putina do narodu. W roku ubiegłym mówił on o nowych cudownych rodzajach broni nad którymi pracują rosyjscy konstruktorzy. Wystąpienie Surkova wskazuje na to, że tegoroczne orędzie poświęcone będzie kwestii reformy rosyjskiej konstytucji (przedłużenie władzy Putina) oraz, być może, integracji z Białorusią i wspieranymi przez Rosję separatystycznymi ukraińskimi (zbieranie ziem wspólnoty narodów).

Czytaj także:

Zybertowicz: Olszewski blokował inicjatywę Wałęsy, który chciał zawrzeć porozumienie z MoskwąCzytaj także:

Młodzi Rosjanie myślą o emigracji