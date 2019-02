Pięć osób nie żyje. Strzelanina w stanie Illinois

Policja potwierdziła, że w wyniku strzelaniny zginęło co najmniej pięć osób, kilku funkcjonariuszy policji trafiło do szpitala. Sprawca to były pracownik firmy, w budynku której doszło do strzelaniny.

Wśród ofiar śmiertelnych jest też sprawca strzelaniny – 45-letni Gary Martin, który zginął w wymianie ognia z policją. Z informacji podawanych przez media wiadomo, że do szpitala trafiło kilka osób, w tym pięciu funkcjonariuszy policji. Strzelanina miała miejsce w piątek, w miejscowości Aurora (ok. 65 kilometrów na zachód od Chicago), po godzinie 13 (czasu lokalnego). Sprawca strzelaniny to były pracownikiem firmy Henry Pratt Company, w budynku której doszło do tragedii. Jak podaje BBC News, Gary Martin miał zostać zwolniony z firmy i jak relacjonują jego bliscy, był z tego powodu "zestresowany".