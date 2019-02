Wielka Brytania: Rozłam w brytyjskiej Partii Pracy. Największy od lat

Napięcie wokół Brexitu cały czas nie spada. Dziś Partię Pracy opuściło siedem osób. Parlamentarzyści tłumaczą to niewłaściwą polityką lidera Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednocześnie zarzucają również tolerowanie antysemickich wypowiedzi ze strony skrajnie lewicowego skrzydła laburzystów, które sympatyzuje z ruchami pro-palestyńskimi. Posłowie mają zamiar założyć nowe ugrupowanie.

Jednym z bardziej znanych posłów, który opuszcza Partię Pracy jest Chuka Ummuna. Wcześniej był rywalem Corbyna w wyborach na przewodniczącego partii w 2015 roku.

Parlamentarzyści kierują wobec Corbyna jeszcze kilka innych zarzutów, w tym m.in. „przedkładanie wyjaśnień państw trzecich nad ustalenia brytyjskich służb wywiadowczych”. Szef laburzystów nie jest bowiem przekonany, że to Rosja zaatakowała Sergieja Skripala bronią chemiczną rok temu. Brytyjscy parlamentarzyści nawołują do odejścia pozostałych członków partii i dołączenia do założonej przez nich „Grupy Niezależnej”.

ba