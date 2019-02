Przegrali 20 do 0. Włoski klub wykluczony z ligi

Zespół od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi. W związku z brakiem wypłat pierwszy skład odmówił wyjazdu na mecz. Okazało się, że do wyjazdu chętnych było jedynie siedem osób. W skład drużyny ostatecznie weszło sześciu nastolatków oraz 39-letni fizjoterapeuta. W takim składzie Pro Piacenza było skazane na porażkę, ale tak dotkliwej klęski nikt się chyba nie spodziewał.







Ostatecznie okazało się, że część osób nie zostało zgłoszonych do składu. Dlatego komisja dyscyplinarna włoskiej federacji anulowała wynik i przyznała Cuneo zwycięstwo walkowerem. Oznacza to wynik 0 do 3, co i tak jest korzystniejszym rezultatem dla pokonanych. Był to jednak kolejny walkower na koncie Pro Piacenza, co oznacza, że zespół został zdegradowany do czwartej ligi.



