Belgia: "Lojalni i posłuszni" wobec III Rzeszy pobierają dodatki emerytalne

Objęci dodatkiem do emerytury są ci, którzy podczas II wojny światowej wstąpili do nazistowskiej formacji SS. Dzisiejsze świadczenia możliwe są dzięki deklaracji ówczesnego kanclerza III Rzeszy, Adolfa Hitlera. Po wojnie, prawnym następcą III Rzeszy została Republika Federalna Niemiec. Tym samym przejęła zobowiązania Hitlera.

– Przez prawie 70 lat niemieckie landy płaciły emerytury uzupełniające. Uprzywilejowani byli mieszkańcy kantonów wschodnich (chodzi o regiony Belgii zajętych przez Niemcy w trakcie wojny) i Alzacji, którzy otrzymali niemieckie obywatelstwo po inwazji hitlerowców, ale także Belgowie, którzy przystąpili do Waffen-SS podczas wojny – wyjaśnił badacz Alvin De Coninck.

Dodatek do emerytury waha się w przedziale 425-1275 euro. – Czasy, które spędzili w belgijskich więzieniach za kolaborację są im liczone za "lata pracy", podczas gdy Belgowie, którzy w czasie wojny musieli pracować jako przymusowi robotnicy w Niemczech, po wojnie otrzymywali odszkodowanie równowartości 50 euro miesięcznie – podkreślił De Conick.

Od wydanej przez Adolfa Hitlera deklaracji, dodatkowe świadczenia od Niemiec przyznano 38 tysiącom Belgów. Po szokującej publikacji dziennikarzy "De Morgen", w belgijskiej polityce zapanowało niemałe poruszenie. Rozpoczęto prace nad rezolucją wzywającą rząd do pilnego rozwiązania tej sytuacji poprzez dyplomację. Dziennikarze belgijskiego dziennika zwrócili również uwagę na fakt, że świadczenia nie były opodatkowane.

Pierwotnym motywem tworzenia wojsk Waffen-SS był ich ochotniczy charakter. Dzięki temu powoływano do wojska Volksdeutschów. W szeregi formacji rekrutowano również ochotników z państw sojuszniczych, czy okupowanych. Waffen-SS powołano do życia 9 listopada 1933 roku. Do 1934 roku było formalnie częścią Ernsta Röhma, miało podobną strukturę i takie same stopnie służbowe. Zadaniem nowej organizacji była ochrona wyższych funkcjonariuszy NSDAP oraz zebrań i większych zgromadzeń partyjnych. Od 1929 roku na czele SS stał Heinrich Himmler.

am