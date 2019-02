Ceremonia rozdania Cezarów: Popularny aktor żartował z zagłady Żydów w Polsce

"Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego nie udało się zdobyć francuskiego odpowiednika Oscara - Cezara w kategorii najlepszego filmu zagranicznego. Sam jego udział stał się jednak dla jednego z aktorów okazją do kontrowersyjnych żartów. Otóż popularny francuski aktor żydowskiego pochodzenia Patrick Timsit postanowił w czasie paryskiej gali rozbawić publiczność... nawiązując do zagłady Żydów w Polsce.

– Nie znam Polski, mimo że wielu członków mojej rodziny tam pojechało, ale.... Tam musi być nieźle, bo oni tam już w pewnym sensie zostali – powiedział ze sceny aktor, a kilka osób zareagowało śmiechem. Wypowiedź Timsita cytuje rmf24.pl. Na jego słowa zareagowała obecna na scenie hiszpańska aktorka Rossy de Palma. – Ależ Polska to nie to! – odparła. – Polska to również zupy, dużo zup, bardzo dużo zup, nawet z mięsem są zupy – mówił dalej francuski aktor, któremu mimo wysiłków nie udało rozbawić się publiczności.