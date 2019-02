Obrzydliwy występek Polaka w Norwegii. Złapali go z plecakiem ludzkich odchodów

Do zdarzeń dochodziło w norweskiej miejscowości Halden. Mężczyzna był ostrożny, przez wiele tygodniu udało mu się unikać kamer miejskiego monitoringu. Wpadł przypadkiem, policjanci zwrócili uwagę na jego specyficzne zachowanie i postanowili go wylegitymować.

Mężczyzna w momencie zatrzymania miał przy sobie plecak wypełniony ludzkimi odchodami. 40-letni Polak nie przyznaje się do winy. Nie wiadomo, co skłoniło go do takiego zachowania. Obecnie znajduje się na obserwacji w szpitalu.

