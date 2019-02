Brexit ma zostać przesunięty. May ugięła się pod presją swoich ministrów

Podczas wtorkowego wystąpienia w parlamencie premier May powtórzyła, że wciąż liczy na zatwierdzenie wynegocjowanych do tej pory warunków Brexitu przez Izbę Gmin. Chodzi o głosowanie, które kilka dni temu szefowa rządu przełożyła na 12 marca. Jeśli Izba nie zaakceptuje tych ustaleń, May będzie musiała opóźnić „rozwód”. Ale jest jeszcze inny czynnik, który podnosi presję.

Kilkoro ministrów zagroziło, że złoży dymisję, jeśli premier nie wykluczy „twardego” Brexitu. Członków rządu, którzy w taki sposób podchodzą do sprawy, może być więcej. Łącznie nawet połowa ministrów mogłaby zbuntować się i porzucić stanowiska.

May może być zmuszona do opóźnienia Brexitu z jeszcze jednego powodu. Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, jest skłonny poprzeć większość żądań prounijnej frakcji w Partii Konserwatywnej, rządzącej. Wówczas w brytyjskim parlamencie powstałaby nowa znacząca grupa, która mogłaby być poważnym przeciwnikiem rządu. Corbyn ponadto jest gotów wnioskować o drugie referendum w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, by uniknąć „twardego” rozstania bez umowy.

By uniknąć tych zdarzeń May będzie prawdopodobnie zmuszona przełożyć Brexit o trzy miesiące. To dodatkowy czas na wypracowanie nowych, zadowalających warunków.

Czytaj także:

Kiedy ten Brexit? May chce przedłużyć proces