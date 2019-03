Papież spotkał się z ofiarami pedofilii. Prosił o przebaczenie

Franciszek obciążył Jana Pawła II. Lisicki o rozgrywce w Watykanie

Mamy do czynienia z dekatolicyzacją Kościoła i to jest najistotniejszy problem – powiedział w TV Republika Paweł Lisicki. Redaktor naczelny "Do Rzeczy" komentował głośne słowa papieża Franciszka o Janie Pawle II i nadużyciach seksualnych...