Lider Partii Pracy trafiony jajkiem podczas wizyty w meczecie

Atak miał miejsce w niedzielę. Jak podała policja, sprawcą był 41-letni mężczyzna. Został szybko zatrzymany przez służby i przewieziony do aresztu. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna napadł na Corbyna. 41-latek podszedł do polityka od tyłu i uderzył go jajkiem w głowę.

Lider laburzystów zwiedzał londyński meczet i okoliczną muzułmańską świetlicę. Wizyta odbyła się z okazji niedzielnej akcji „Odwiedź mój meczet”. Corbyn opisał ją w poście na Twitterze.

„To wspaniała okazja do zbudowania zrozumienia między wspólnotami i zwiększenia własnej wiedzy na temat różnorodności naszego społeczeństwa. Budujemy mosty, nie mury” – napisał lider brytyjskiej opozycji. Nie odniósł się jednak do ataku jajkiem. Po zakończeniu wizyty opuścił meczet eskortowany przez funkcjonariuszy ochrony i policji.

