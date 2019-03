Norwegia: Zatrzymano dwóch złodziei cyjanku potasu. To Polacy

Do kradzieży auta doszło 20 lutego. Cyjanek był przewożony z Göteborga w Szwecji do laboratorium uniwersyteckiego w Oslo, stolicy Norwegii. Mercedes został skradziony przy stacji paliw, kilka kilometrów od celu transportu.

Ilość trucizny wynosiła 25 gramów. Już tak mała porcja mogłaby posłużyć do śmiertelnego otrucia 125 osób. To sprawiło, że szeroka akcja poszukiwawcza została podjęta od razu. Wzięły w niej udział znaczne siły policji z psami tropiącymi. Do poszukiwań samochodu użyto też helikopterów.

Złodzieje zostali ujęci w miniony piątek. Do zatrzymania doszło, bo mężczyźni nie zatrzymali się do policyjnej kontroli. Złodzieje zaczęli uciekać, a policja ruszyła w pościg. Potem porzucili pojazd i zbiegli do pobliskiego budynku. Dzięki psu tropiącemu funkcjonariusze dotarli jednak do przestępców.

W porzuconym przez złodziei audi policja znalazła puszki ze skradzionym cyjankiem potasu. Okazał się, że sprawcy to Polacy w wieku 52 i 33 lat. Byli wcześniej notowani przez norweskie służby.

