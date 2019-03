Znamy przyczynę śmierci muzyka The Prodigy

"To prawda. Nie mogę uwierzyć w to, co mówię, ale nasz brat Keith odebrał sobie życie w miniony weekend. Jestem w szoku, kur..sko zły, skołowany i mam złamane serce. Spoczywaj w pokoju, bracie" – czytamy na oficjalnym profilu The Prodigy na Instagramie. Wpis zamieścił Liam Howlett, który współtworzył The Prodigy wraz z Flintem od 1990 roku.

Wcześniej policja nie podawała przyczyny śmierci muzyka, jednak zgon nie został potraktowany jako "wzbudzający podejrzenie".

W 2009 r. Flint wyznał, że zerwał z alkoholem i narkotykami, od których był uzależniony od dekady. W wyjściu na prostą pomógł mu John Fairs, menadżer The Prodigy – wskazuje Wirtualna Polska.