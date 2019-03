Fidesz zostanie wyrzucony z Europejskiej Partii Ludowej? Wniosek poparło już 12 partii

W związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, na Węgrzech pojawiły się plakaty o wspieraniu przez nich Junckera i Sorosa nielegalnej imigracji, co też nie spodobało się Daulowi. – Europejska Partia Ludowa, to wielka rodzina, która może mieć swoje różnice, ale są pewne granice. Orban przekroczył czerwoną linię – powiedział szef EPL.

Wniosek o wykluczenie lub zawieszenie Fideszu poparło już 12 partii z 9 krajów. Pierwsza dyskusja w tej sprawie odbędzie się 20 marca. Decyzja zależy od wszystkich członków Europejskiej Partii Ludowej. Premier Węgier odpiera zarzuty i ocenia, że nawołujący do wyrzucenia Fideszu z EPL są "pożytecznymi idiotami".