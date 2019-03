Unijna wojna wewnętrzna

Francuski ambasador wrócił do Rzymu po ośmiu dniach nieobecności. Christian Masset oznajmił włoskim dziennikarzom w dniu powrotu, że Francja jest gotowa rozmawiać z Włochami o wszystkich sprawach, ale „w duchu wzajemnego szacunku i woli współpracy”. Czy to już koniec kryzysu w relacjach francusko-włoskich? Nie będzie to chyba takie proste.

