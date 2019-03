Niemcy: Rośnie agresja wobec dziennikarzy

Raport zaprezentowano w czwartek w Lipsku. W 2015 r Centrum zarejestrowało 43 przypadki przemocy wobec dziennikarzy, rok później 19, a w 2017 tylko osiem. Oznacza to, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową. ECWPiM wskazuje, że prawie co drugi przypadek przemocy ze wszystkich 96 w ostatnich czterech latach miał miejsce w Saksonii.

Co o przyczynach mówią badacze? Ich zdaniem na wzrost agresji wobec pracowników mediów miały wpływ m. in. demonstracje o podłożu skrajnie prawicowym i rasistowskim w saksońskim Chemnitz w sierpniu i wrześniu ub.r.

Z raportu wynika, że aż 85 proc. przypadków agresji miało podłoże prawicowe. Do 20 ataków doszło na spotkaniach środowisk prawicowych lub w ich najbliższym otoczeniu. „Im więcej prawicowych demonstracji i demonstrantów, tym większa liczba przejawów agresji fizycznej" – stwierdzono.

Czytaj także:

Wolimy psy od kotów, rosół od pomidorowej i skoki od piłki. Sondaż na stulecie niepodległościCzytaj także:

Sejm: Wraca sprawa zakazu niedzielnego handlu