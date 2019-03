Ile środowisko zaoszczędzi na jednym dziecku, którego nie będzie? Burza w Niemczech po słowach nauczycielki

Autorką szokujących słów jest Verena Brunschweiger, była polityk SPD a obecnie nauczycielka. "Brunschweiger twierdzi, że dziecko jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić dla środowiska" – czytamy na stronie Bild.

Od słów byłej polityk odciął się już Przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli, Heinz-Peter Meidinger.

"No to Hitler z taką redukcją emisji zasłużył na złotą odznakę obrońcy klimatu jak nic" – podsumował sprawę Rafał Ziemkiewicz z "Do Rzeczy".