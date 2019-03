Ukraina: Próba napaści na prezydenta Poroszenkę

Incydent miał miejsce w Czerkasach, w centrum Ukrainy. Prezydent odwiedził miasto w sobotę po południu. Zgromadzeni zaśpiewali hymn i wysłuchali przemówienia Poroszenki. Gdy ten skierował się do samochodu, doszło do ataku grupy nacjonalistów z radykalnej grupy „Nackorpus” („Korpus Narodowy”). Napastnicy próbowali przebić się przez kordon policyjny i zbliżyć się do głowy państwa.

Poroszence udało się szybko odjechać, ale w miejscu ataku doszło do bójki funkcjonariuszy i radykałów. Ukraińskie media podają, że w starciu ucierpiało 15 policjantów. Ranny został m.in. szef policji obwodu czerkaskiego, Walerij Lutyj.

Kilka godzin wcześniej doszło do podobnego zdarzenia w Kijowie, przy ulicy Bankowej. Tam członkowie „Nackorpusu” zebrali się pod siedzibą administracji prezydenta. Doszło do bójki z funkcjonariuszami, trzech z nich ucierpiało. Atak odbył się w ramach zorganizowanego przez nacjonalistów „dnia gniewu”. Miało to być formą protestu przeciwko korupcji w ukraińskim przemyśle zbrojeniowym.

