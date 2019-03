Malezja: Mężczyzna skazany na 11 lat więzienia za obrazę islamu

Obrazy islamu i proroka Mahometa 22-latek miał dokonać na Facebooku. Młody mężczyzna przyznał się do dziesięciu związanych z tym zarzutów. Otrzymał wyrok niezwykle wysoki, jak na takie przestępstwo – 10 lat i 10 miesięcy więzienia. To prawdopodobnie najwyższy wyrok za tego rodzaju występek w muzułmańskim kraju. Według prawa Malezji za antyreligijną aktywność można otrzymać od dwóch do pięciu lat więzienia.

Zdaniem malezyjskiego prawnika zajmującego się prawami człowieka, Andrew Khoo, ta sprawa jest bezprecedensowa. – Wyrok jest za wysoki. Oskarżony nie miał swojej reprezentacji w postaci adwokata. To jest karykatura sprawiedliwości – powiedział.

Kolejni trzej mężczyźni również mieli dopuścić się obrazy Mahometa na Facebooku. 52-letni Malezyjczyk przyznał się do dwóch zarzutów i ma usłyszeć wyrok w nadchodzących dniach. Pozostali dwaj użytkownicy portalu nie przyznają się do winy, ale pozostają w areszcie. Zarzuty całej czwórki obejmują m.in. „anty-religijną aktywność i niewłaściwe wykorzystanie portalu społecznościowego”.

