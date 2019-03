Będzie drugie referendum ws. Brexitu?

Poprawka miałaby być głosowana wieczorem, podczas debaty nad tym, czy brytyjski rząd powinien zwrócić się do UE z prośbą o opóźnienie Brexitu. Przypomnijmy, że zgodnie z ustalonym harmonogramem, Wielka Brytania powinna wyjść z Unii Europejskiej 29 marca. Do tej pory nie ustalono jednak ostatecznych warunków opuszczenia UE. UE dopuszcza wydłużenie tej procedury najdalej do 26 maja.

Wczoraj w Izbie Gmin brytyjscy parlamentarzyści opowiedzieli się przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Za tzw. twardym brexitem opowiedziało się 308 posłów, przeciw było 312.

Wcześniej brytyjski parlament odrzucił umowę brexitową, którą rząd w Londynie wynegocjował z Brukselą. Tzw. twardy Brexit mógłby oznaczać powrót ścisłych granic oraz ceł. Jednak na kolejną umowę z Wielką Brytanią kategorycznie nie zgadza się UE.

Będzie to pierwsze głosowanie w Izbie Gmin, którego przedmiotem będzie organizacja drugiego referendum ws. Brexitu. W czerwcu 2016 roku Brytyjczycy zdecydowali, że ich kraj powinien opuścić UE.