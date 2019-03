Będzie drugie referendum ws. brexitu? Izba Gmin podjęła decyzję

Za poprawką głosowało 85 posłów, przeciw było 334. Większość opozycyjnej Partii Pracy wstrzymała się od głosowania. Był to jeden z czynników, który zdecydował o wyniku głosowania. Jeśli nie zapadną żadne inne ustalenia, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy. Dojdzie do tego o północy z 29 na 30 marca. Stanie się to pomimo przyjętej w środę opinii politycznej Izby Gmin, która sprzeciwia się wyjściu z UE bez umowy.

W środę w Izbie Gmin brytyjscy parlamentarzyści opowiedzieli się przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Za tzw. twardym brexitem opowiedziało się 308 posłów, przeciw było 312. Wcześniej brytyjski parlament odrzucił umowę brexitową, którą rząd w Londynie wynegocjował z Brukselą. Tzw. twardy Brexit mógłby oznaczać powrót ścisłych granic oraz ceł. Jednak na kolejną umowę z Wielką Brytanią kategorycznie nie zgadza się UE.

Referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali, że chcą opuścić Unię Europejską odbyło się w czerwcu 2016 roku.