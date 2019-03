Scaparotti: Rosjanie zakładają użycie ładunków nuklearnych w lokalnych konfliktach

„Rosyjskie arsenały ładunków jądrowych nie mających strategicznego znaczenia są dlatego tak niepokojące – powiedział w trakcie swego wystąpienia amerykański generał -, że utwierdzają Moskwę w błędnych założeniach w myśl których użycie przez jej siły zbrojne w trakcie lokalnych konfliktów zbrojnych ładunków jądrowych o małej mocy, dać im może, zwłaszcza w pierwszej fazie działań zbrojnych przewagę”.

Jego zdaniem, założenie o wyprzedzającym, „prewencyjnym” użyciu taktycznych ładunków jądrowych jest częścią rosyjskiej doktryny wojskowej i elementem myślenia o tym jak mogą wyglądać przyszłe lokalne konflikty zbrojne o niewielkiej intensywności. Odrzucił jednocześnie tezę, iż Moskwa kolportuje tego rodzaju informacje wyłącznie celem zastraszenia potencjalnych przeciwników.

Zdaniem Pentagonu, Rosja, która jest świadoma swej słabości w porównaniu z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w sytuacji ewentualnego długotrwałego konfliktu konwencjonalnego, rozwija tego rodzaju strategię po to, aby w krótkim czasie móc osiągnąć przewagę militarną nad słabszymi sąsiadami, zanim amerykańskie wojska gotowe będą interweniować.

Scaparrotti określił rosyjska strategię mianem „eskalacji po to aby dominować” i zwrócił uwagę kongresmanów na to, że realizowane przez Rosję programy modernizacji sił zbrojnych mają na celu tego rodzaju sposób prowadzenia działań wojennych.

Kathryn Wheelbarger, asystent Sekretarza Obrony ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, która uczestniczyła w posiedzeniu dodała, że nie tylko Rosja, ale również Chiny, dążą do osiągnięcia, przy zastosowaniu swych zmodernizowanych sił zbrojnych efektu „faktów dokonanych”, czyli przesądzenia wyniku konfliktu zanim siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, ze względu na odległości od teatru ewentualnych działań zbrojnych, będą w stanie przystąpić do działania. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z państwami nuklearnymi zaangażowanie wojskowe Stanów Zjednoczonych w tej fazie konfliktu może być trudniejsze, bo prowadzić może do niekontrolowanej jego eskalacji.