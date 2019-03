Skatowali dziecko i poszli grać na komputerze. Wstrząsająca sprawa dwuletniej Ewy

Do dramatycznych wydarzeń doszło w Wielkiej Brytanii. Ewa była katowana przez swoich opiekunów. Pęknięta czaszka i wątroba, złamane żebra – to niektóre z obrażeń, jakie odkryto u dwulatki. Aby uśmierzyć ból, dziewczynce podano silny lek. Dawka była jednak zbyt duża. Gdy dziecko konało w swoim łóżeczku, matka i jej partner byli zajęci sobą. Kobieta po podaniu córce leku zaczęła grać na komputerze, robić sobie zdjęcia oraz pisać ze znajomymi na Facebooku. Gdy 26-letnia Abigail L. zorientowała się w jakim stanie jest jej córka, na pomoc było już za późno.

Do dramatu doszło w 2017 roku, a teraz ruszył proces w tej sprawie. Prokurator Sean Brunton oskarżył Abigail oraz jej partnera o doprowadzenie do śmierci dwuletniej Ewy. Oboje jednak nie przyznają się do winy.

– Zamiast zabrać ją do szpitala, zadzwonić do lekarza lub próbować ją uratować, zaaplikowano jej śmiertelną dawkę kodeiny – przekazał prokurator. – Ewa została zamordowana we własnym domu – dodał Brunton.

