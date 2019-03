Niemcy: Policjanci zawieszeni w służbie. Za antysemityzm

Według komendy policji w Bawarii, funkcjonariusze policyjnych oddziałów prewencji mieli rozpowszechniać w mediach społecznościowych treści antysemickie. Chodzi m.in. o udostępnienie filmów wideo na platformie Youtube. W sprawę zamieszani byli też policjanci innych jednostek, w tym grupy antyterrorystycznej.

Przeciw policjantom wszczęto postępowania dyscyplinarne, niektórzy zostali przeniesieni do innych oddziałów. Dyrektor policji w Monachium stwierdził, że zachowanie jego podwładnych jest "nie do zaakceptowania i ze szkodą dla wizerunku". Szef MSW Bawarii, Joachim Hermann zapewnił natomiast, że sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona i że będzie żądał wyciągnięcia konsekwencji. – To skandaliczne zachowanie. Nie tolerujemy w policji bawarskiej, także prywatnie, rozpowszechniania w Internecie skrajnie prawicowych, ksenofobicznych i antysemickich treści – ocenił minister.

Sprawa wyszła na jaw, gdy poddano analizie treści telefonu komórkowego jednego z funkcjonariuszy. Miał to związek z inną toczącą się wokół niego sprawą. W smartfonie policjanta znaleziono treść czatów i zdjęcie swastyki namalowanej na obelisku betonowym w jednym z parków miejskich.

To nie pierwsza sprawa tego rodzaju w niemieckiej policji. W aferze policyjnej we Frankfurcie nad Menem chodziło o policjantów, którzy przesyłali sobie obraźliwe zdjęcia, wideo oraz teksty podżegające do nienawiści oraz z użyciem znaków organizacji działających wbrew konstytucji.