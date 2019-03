Zabójstwo przywódcy amerykańskiej mafii. 24-letni sprawca aresztowany

Anthony Comello to mieszkający z rodzicami 24-latek. Śledczy podają, że miał zabić przywódcę rodziny przestępczej Gambino, Francesco Cali'ego. Do zabójstwa doszło w środę w Nowym Jorku. Amerykańskie media informują, że rodzina Gambino była jedną z najpotężniejszych organizacji przestępczych w USA. Cali miał być szefem Gambino, ale nie został o to nigdy formalnie oskarżony. W 2008 roku, wraz z innymi członkami mafii, usłyszał zarzuty o ściąganie haraczy, za co dostał wyrok 16 miesięcy więzienia.

Według śledczych Comello miał wywabić Cali'ego z domu i wielokrotnie postrzelić. Policja mówi o nagraniach z monitoringu, na których widać, jak sprawca celowo uderzył autem w samochód bossa. Po wywołaniu go z posiadłości morderca strzelił do niego około 10 razy.

Media amerykańskie przekazują, że morderstwo miało charakter prywatnych porachunków - nie było związane z działalnością Gambino. New York Post informuje, że mogło chodzić o kobietę związaną z mafią. Comello miał ją adorować wbrew woli Cali'ego. Zdaniem dziennikarzy NY Post, Comello chciał z tego powodu pozbyć się mafioza.