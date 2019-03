May chce odroczenia brexitu. Napisze w tej sprawie do Tuska

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską w nocy z 29 na 30 marca. Jednak brytyjski parlament nie przyjął umowy z UE wynegocjowanej przez rząd, a jednocześnie opowiedział się przeciw opuszczeniu wspólnoty bez umowy.

Theresa May jeszcze we wtorek lub w środę ma napisać do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w sprawie odłożenia w czasie brexitu. Jak informuje BBC, brany jest pod uwagę scenariusz wstępnego opóźnienia brexitu do końca czerwca z opcją przedłużenia nawet do dwóch lat w razie dalszego impasu politycznego w tej sprawie. Takie rozwiązanie dałoby brytyjskiemu rządowi szansę na podjęcie kolejnej próby przyjęcia przez parlament wynegocjowanej umowy ws. warunków wyjścia z UE w najbliższych tygodniach

Rzecznik Theresy May potwierdził, że brytyjska premier oraz jej ministrowie są "zdeterminowani, aby znaleźć sposób, by parlament zagłosował w sprawie umowy dotyczącej brexitu". Ostrzegł, że długie opóźnienie wyjścia z UE byłoby "porażką polityków".