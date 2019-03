Theresa May zapowiada swoją rezygnację. "Nie będę stawać na drodze"

Jak podaje BBC News, szefowa rządu miała zadeklarować gotowość rezygnacji ze stanowiska, podczas spotkania z przedstawicielami klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej, tzw. komitetu 1922. "Boris Johnson opuszczał spotkanie komitetu 1922 z szerokim uśmiechem na twarzy" – relacjonuje na Twitterze dziennikarz BBC News. Johnson to były szef brytyjskiego MSZ, zgodnie ze spekulacjami mediów, jeden z głównych kandydatów na miejsce Theresy May.

BBC News podaje, że podczas spotkania (informacje potwierdzili przedstawiciele Downing Street), May stwierdziła, że „nie będzie stawać na drodze nowemu podejściu” do kwestii Brexitu.

– To był czas testu dla naszego kraju i naszej partii – mówiła May. – Już prawie jesteśmy u celu (Brexitu – red.). Jesteśmy prawie gotowi do rozpoczęcia nowego rozdziału i budowania nowej, jasnej przyszłości – tłumaczyła premier, podkreślają, że parlamentu musi dokończyć proces wychodzenia z Unii Europejskiej.

May potwierdziła też, że jest świadoma tworzenia się „nowego podejścia” (w sprawie Brexitu) oraz potrzeby zmiany lidera (partii i rządu) i jest gotowa ustąpić, jeśli umowa pomiędzy Londynem a Brukselą w sprawie Brexitu zostanie przyjęta. Dzisiaj w tej sprawie będzie głosować parlament.

